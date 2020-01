La pepita d'oro si trasforma in un meteorite

È vero che in Australia in questi mesi ci sono stati disastri provocati da incendi devastanti. Ma è comunque singolare che un signore, recatosi in un parco regionale alla ricerca di metalli pregiati, ha visto il metal detector segnalare qualcosa d’importante. Era un masso di 17 chili. Forse, ha pensato lo scopritore, una grande pepita d’oro.

Al contrario, pare si tratti di un raro meteorite proveniente dalla fascia tra Marte e Giove. Al momento è il secondo asteroide più grande mai rinvenuto. Forse non è una pepita d’oro ma è pur sempre una eccezionale scoperta che ci racconta di mondi sconosciuti e lontani.