Raggi assume. Perché Sala non viene in Campidoglio?

Leggo che Virginia Raggi, Sindaco di Roma, avrebbe assunto quasi mille nuovi dipendenti. Apprendo che la Raggi, curiosamente, ha assunto impiegati, mentre, forse, servirebbero spazzini o persone in grado di rendere Roma più pulita e, quindi, più gradevole.

Con comodo, la Raggi, ci fa sapere per quale occupazione sono stati assunti mille dipendenti? Si potrebbe fare un volume sulle decisioni della Raggi e, parallelamente, un documentario su come Roma, Capitale d’Italia, è ridotta. Sbaglierò, ma me lo dicono anche persone che vengono nella Capitale ogni tanto. Dicono anche che Milano è migliorata. Perché Sala non viene un po’ in Campidoglio?