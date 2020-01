Chissene importa di Harry e Meghan

Ho fatto di tutto per provare ad avere un sentimento di qualsiasi tipo nei confronti della decisione di Harry e Meghan di lasciare la Corte inglese e di trasferirsi, credo, in Canada. Ripeto: ho fatto di tutto per suscitarmi un minimo di interesse, ma come Harry e Meghan non mi interessavano a Londra, men che meno mi interessano a Ottawa. Immagino le tirature raddoppiate dei tabloid inglesi, tutti in attesa che la Regina Elisabetta dia la regale approvazione. Siamo abituati a non aspettarci nessuna regale approvazione, figurarci adesso. E se la Regina formulasse una regale disapprovazione? Harry e Meghan risponderebbero con un altrettanto regale "chi se ne importa"?