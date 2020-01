Buon anno. Spero abbiate cominciato il 2020 con l’elenco dei buoni propositi. È giusto fare buoni propositi, pur nella consapevolezza che, se riusciamo ad attuarne una parte è già un successo.

Per approfondire leggi anche: A ROMA PIOVE SUL BAGNATO

Intendiamoci, i propositi possono essere anche del tutto personali: voglio vivere meglio, voglio incontrare l’amore della mia vita, voglio che una persona malata accanto a me guarisca, voglio che si smetta di abbandonare cani e gatti per proprie comodità, che non si dica più «quello è intelligente», quando sappiamo bene che non lo è. Ma il buon proposito che dobbiamo fare, è stare vicino ai nostri figli, augurandoci di capirli e di esser pronti a aiutarli in un momento di difficoltà. Ecco, questa è la sfida che ci deve vedere impegnati.