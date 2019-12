La tragedia di Gaia e Camilla segna questo fine 2019

A fine anno si usa fare un bilancio e anche ricordare qualcosa. Per carità, un anno è denso di fatti tragici e di fatti comunque eclatanti. A chi scrive, è rimasto nella mente, proprio in questi giorni di festa, l’incidente accaduto a Roma, a Corso Francia, dove due ragazze di sedici anni sono state investite e sono morte sul colpo. Terribile. Penso con affetto ai genitori di queste ragazze e al loro dolore, col quale saranno costretti a convivere. Penso anche al dolore del padre del ragazzo ventenne che, sotto alcool e droga, ha ucciso le sedicenni. Li abbraccio tutti, pensando sempre all’aumento dei pedoni uccisi per strada.