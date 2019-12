Sì alla vivisezione senza far soffrire gli animali

Fra il provvedimento "Milleproroghe" si è tornati a parlare di vivisezione che, naturalmente, continuerà. Da anni, chi scrive, si batte perché la vivisezione, certamente utile per testare medicine che possono essere risolutive per molte malattie, si faccia senza arrecare sofferenza ad animali che non hanno chiesto di essere cavie. Vale a dire che in qualche modo si possono anestetizzare le cavie ed evitare inutili e gratuite sofferenze. Scrivo questo, perché anni addietro, venni a sapere con certezza che alcune cavie venivano sottoposte a inaudite e in parte gratuite sofferenze. Più che vivisezione, una vera malvagità.