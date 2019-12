La mano di Kate e il gossip da evitare

Nella stessa pagina di un quotidiano, leggo che il rancore fa bene perché tiene viva la memoria. Probabilmente, da qui nasce la memoria da elefante, perché tante sono le cose che, se vogliamo, dobbiamo ricordare. Poi leggo che, al Parco d’Abruzzo, è morta l’orsa Lauretta che aveva 26 anni e fu trovata che era una cucciola.

E, infine, che i quotidiani inglesi si interrogano su come mai Kate abbia spostato la mano del marito William, quindi è crisi di coppia. Tra tutte le notizie, quella che suscita in me poco interesse è quest’ultima. Siamo cresciuti con le notizie sui reali, se ora ci dobbiamo preoccupare anche di Kate che sposta la mano del marito, meglio seguire accadimenti repubblicani.