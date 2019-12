Sotto l'albero di Natale corna e tradimenti

Mi ha colpito una notizia dove si afferma che, durante le feste di Natale, il tradimento è ancora più frequentato. Si dice che sette italiani su dieci aspettano le Feste per consumare l’infedeltà e il 40% dei medesimi acquisterebbe addirittura doppi regali. Quest’ultima affermazione mi fa pensare che la voce l’abbiano messa in giro i commercianti per incrementare le vendite. Perché si dovrebbe tradire di più sotto le Feste? In genere, nei giorni di Natale si sta in famiglia, con parenti che vengono da altre città o da altri continenti. Non il clima più adatto per ordire trame licenziose. Comunque, per la tranquillità familiare, sarebbe giusto che il tradimento fosse sempre sotto controllo.