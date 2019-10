Nadia Toffa. il tributo delle Iene un momento di tv bellissimo

Al di là della mia rubrica «Buona tv a tutti», desidero parlare oggi, nel «Diario» di una bellissima trasmissione televisiva andata in onda in prima serata, il 1° ottobre su Italia1. Riguardava un omaggio a Nadia Toffa, grande protagonista de «Le Iene», scomparsa per un cancro pochi mesi fa. Ben cento ex Iene (da Enrico Brignano a Simona Ventura) erano sul palco per ricordare, tra la commozione di tutti, la collega sfortunata. È stato un bellissimo momento di televisione, con sentimenti veri, visibilmente sentiti e vissuti dai partecipanti, dove i ricordi sono stati i padroni. Forse, lo studio televisivo dove si registra la trasmissione de «Le Iene», potrebbe essere intitolato a Nadia Toffa, che, ovunque sia, sarebbe contenta.