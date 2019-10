Buttu, lo yoga e i dilemmi dell'Antartide

Pensate: un uomo di 42 anni, che si chiama Marco Buttu, è stato per un anno isolato tra i ghiacciai dell’Antartide. Gli esperti sostengono che sia uno dei posti più freddi e inospitali del pianeta. Per dirne una: il buio è sempre totale. Marco è stato un anno isolato tra quei ghiacciai e ha dichiarato che si è salvato grazie allo yoga. Però, pur comprendendo i bisogni di un esploratore che vuole sperimentare situazioni sempre più ardue e impossibili, mi chiedo cosa avrà pensato, nel buio per un anno intero, questo nostro connazionale. Possibile che non abbia mai esclamato, al buio: «Ma chi me lo ha fatto fare?!». Comunque, il nostro ha pubblicato un libro su questa sua avventura che si intitola “Marte bianco”. Capisco, il nostro è stato un anno su Marte.