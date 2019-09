Elisabetta, record di nipoti. Regina e cuore di nonna

Leggo che Kate, la moglie di William d’Inghilterra, sarebbe in attesa del quarto figlio. Penso, con simpatia, a Elisabetta d’Inghilterra che ha superato i 90 anni e che è pluri-bisnonna. Lei e Filippo di Edimburgo avranno un po’ da fare per ricordare i nomi di tutti i nipoti. Mi domando: ma ci giocano? Gli fanno regali a Natale? Filippo si è mai messo la barba da Babbo Natale per far contenti i nipoti? Non so perché, ma tutto ciò che riguarda l’ultima grande monarchia, suscita curiosità, come se fossero, in qualche modo, diversi da noi. No, i nonni sono tutti uguali, da Filippo di Edimburgo al Signor Nino, che vive ad Afragola, in provincia di Napoli.