Le regine intramontabili del Cinema italiano

Auguri, con due giorni di ritardo, a Sofia Loren che ha compiuto 85 anni. Penso ai 92 anni di Gina Lollobrigida e agli 85 di Sofia Loren e mi viene da dire: essere belle consente di arrivare in tarda o tardissima età. Ma non è questo. La verità è che la Loren e la Lollobrigida non a caso hanno portato la bellezza italiana nel mondo e ripensare ai film di Sofia Loren con Marcello Mastroianni, viene voglia di tornare indietro, di tornare a quegli anni. Principalmente, al cinema di quegli anni. Al cinema dei De Sica, dei Rossellini, degli Scola, dei Risi. Senza nulla togliere al cinema italiano di oggi, da Muccino a Genovese, com'era comunque bello il cinema di allora!