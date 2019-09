Contro l'Alzheimer non bastano le lettere d'amore

Leggo che, riguardo all’Alzheimer, servono certamente le medicine, ma è anche importante l’amore. Innanzitutto, non credo che l’Alzheimer si manifesti in caso di mancato amore, piuttosto, questa malattia si appalesa se non si fa «funzionare» il cervello: leggendo, interessandosi a molte cose, vivendo.

L‘amore fa vivere? Nella maggior parte dei casi sì, ma non sempre. Sarebbe curioso dire: «Cara, amami, perché sennò mi fai venire l’Alzheimer». Oppure: «Ti detesto perché, lasciandomi, mi hai fatto venire l’Alzheimer». I medici che studiano l’Alzheimer sostengono che è importante tenere allenato il cervello. Non credo, scrivendo lettere d’amore.