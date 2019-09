Le maratone tv? Allenamento per la riunione di condominio

Abbiamo seguito, giorno per giorno, moltissime ore di televisione che raccontavano gli sviluppi della crisi politica e, poi, i discorsi per la fiducia, alla Camera e al Senato. Ci siamo talmente impratichiti di questi modi di approcciare l’avversario nella liturgia di queste importanti cerimonie, che siamo pronti, direi prontissimi, alla prossima assemblea condominiale, a fare una gran bella figura col ragioniere del terzo piano, che sembra esser sempre lui quello che ha l’ultima parola. Devo dire che, negli anni, i giornalisti televisivi che si occupano di politica, in Rai come in Mediaset o a La7, sono diventati proprio bravi a farci vivere le atmosfere, come se fossimo lì.