Papa Bergoglio, i vigili del fuoco e l'ascensore

Il discorso che ha fatto Papa Bergoglio domenica, affacciandosi a mezzogiorno per il tradizionale Angelus, mi è piaciuto. Come un condomino che si scusa per non essere stato puntuale al pranzo di onomastico di un vicino di casa, Bergoglio ha detto: “Scusate i 25 minuti di ritardo, ma si è rotto l’ascensore, poi meno male che sono arrivati i Vigili del Fuoco”. Non solo, ha anche proposto un ringraziamento pubblico ai Vigili del Fuoco. Questo suo racconto così quotidiano, non solo mi è piaciuto, ma mi ha fatto capire cosa vuol dire essere grandi comunicatori. Un Papa che tarda all’appuntamento dell’Angelus può dire una infinità di cose. Anche niente. Lui ha detto la verità.