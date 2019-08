Politici in sandali per la crisi d'agosto

In questi giorni di crisi politica, tutti abbiamo seguito ore e ore di servizi filmati ospitati poi nei telegiornali. Ci siamo tutti accorti dello stupore dei turisti in pantaloni corti che, passando nelle vie del centro di Roma (dove peraltro ci sono le sedi dei partiti), guardavano con curiosità persone intervistate da 50 giornalisti. Non si sono fermati i turisti, sono andati avanti a guardare la Roma di ieri e dell’altro ieri, forse (ma forse) poco interessati alla Roma di oggi. Alla prossima crisi gli intervistati politici potrebbero anche loro essere in sandali e pantaloni corti. Un gesto di simpatia per i turisti. I giornalisti, no, li pretendiamo vestiti come si conviene alla professione.