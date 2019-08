Mattarella? Tutti hanno bisogno di consultazioni

In questi giorni di crisi politica, abbiamo ancora una volta avuto a che fare con la parola "consultazione". Ciò vuol dire che il Capo dello Stato ha, via via, incontrato i responsabili dei partiti per individuare la possibilità della nascita di un Governo. Anche noi, nel nostro piccolo, potremmo fare le consultazioni. Ad esempio, con un vicino di casa. Ad esempio, con i professori di nostro figlio o nostro nipote o anche una bella consultazione con la sindaca Raggi, alla luce delle ultime buche. Per carità, qualcuno potrà pensare che dovremmo consultare uno specialista dopo questa idea e forse è vero. Però, diciamolo: è bello consultare per avere qualche risposta. Quando vengono date. Ma Mattarella è serio e conosce il suo mestiere.