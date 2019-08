Il secolo di Zorro, Richard Gere e i migranti

In questi giorni Zorro ha compiuto cento anni ma, dobbiamo dire, se li porta benissimo. Intere generazioni sono cresciute nel mito di Zorro e anche le sue gesta sono diventate un modo di dire: “Non fare Zorro”, “Ma che sei Zorro?”. Dicono che questo è il week end più caldo di tutta l’estate e allora, mettiamoci all’ombra e facciamo un gioco: fra parenti, amici e personaggi pubblici, chi più Zorro? Non voglio conoscere le risposte, ognuno le tenga per sé. Zorro e non solo Richard Gere, potrebbe utilmente occuparsi del destino dei migranti in mare. Si parla molto nelle cronache, anche di Diabolik ma non confondiamo giochi estivi su chi è più Zorro con la brutta storia che riguarda l’omicidio del capo ultrà.