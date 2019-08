Pamela Prati e la vita dopo Caltagirone

Grande simpatia per Pamela Prati che qualche mese fa, fu al centro di gossip rosa alla ricerca di un certo Mark Caltagirone che sarebbe dovuto essere suo marito. Più di un programma televisivo ha vissuto settimane parlando di questa storia probabilmente inventata. Oggi Pamela Prati dice: “D’ora in poi sono Paola Pireddu” (il suo vero nome n.d.r.) , la mia vita diventerà un film dal titolo “Cherchez Caltagirone”. Un consiglio: ha fatto per anni teatro e anche televisione, perché non dimentica la storia di Caltagirone e si propone per il lavoro che ha fatto per anni come ottima soubrette? Un altro consiglio: lasci perdere i programmi televisivi che a lungo hanno vivacchiato sulla sua storia vera o presunta.