Un percorso enogastronomico tra le vie di uno dei borghi più suggestivi della provincia di Rieti, tra delizie della cucina locale e spettacoli di intrattenimento. Se “Pane, amore e fantasia” resta uno dei film italiani più amati di sempre, “Ciambelline, olio e fantasia” – in programma domenica 22 settembre a Poggio San Lorenzo – è pronta a richiamare una nutrita schiera di amanti delle tradizioni di un tempo.

A partire dalle ore 12, si potrà passeggiare tra le piazzette del paese e a ogni “fermata” sarà proposta una ricetta del posto. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta con le pizze fritte dolci e salate, un particolare primo piatto come i piringrilli al sugo, la panzanella fatta con pomodori e pane raffermo e li irtuti, una saporita zuppa di legumi; e ancora con fagioli e patate, le ciambelline al vino rosso e la degustazione delle bruschette con l’olio extravergine di oliva di Poggio San Lorenzo, vanto dell’intero territorio.

I migliori prodotti locali saranno in bella mostra sui banchi del mercatino, e l’intrattenimento sarà garantito con musica, artisti di strada e la banda del paese. Per i più curiosi, sono in programma anche due laboratori sulle erbe spontanee e sugli attrezzi agricoli antichi. Sarà inoltre organizzata una visita guidata del paese, dove merita una visita la chiesa parrocchiale che raccoglie intorno a sé la piazza principale, dedicata a Guglielmo Marconi. Sulla destra della chiesa si possono scorgere le lapidi ai caduti e la scalinata e la fontana ottocentesca. Proprio in questo periodo a Poggio San Lorenzo fu istituita la caserma della Gendarmeria a cavallo, divenuta poi la sede dei Gendarmi Pontifici, dei Carabinieri Reali e, infine, l’attuale stazione dei Carabinieri.

Info:

Data – 22 settembre

Località: Poggio San Lorenzo (Rieti)

sms a 3408505381

info@fuoriporta.org

www.fuoriporta.org

https://www.facebook.com/fuoriportaweb