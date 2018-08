Non è un caso che la più importante fiera campionaria si tenga nel Centro d'Italia, ovvero Rieti, è qui infatti che c'è la più grande coltivazione d'Europa di peperoncini, al Campo-Catalogo del Centro Sperimentale Carlo Jucci. Cultura, tradizione e gastronomia: 3 elementi che hanno un unico comun denominatore, il peperoncino.

La manifestazione più hot dell’estate torna a far battere forte il cuore del centro Italia. “Oltre 100 stand e ben 400 varietà di peperoncini provenienti da tutto il Mondo”. “Rieti Cuore Piccante” attenderà i visitatori dal 29 agosto al 2 settembre per la sua ottava edizione. La manifestazione rappresenta un’occasione unica per scoprire il mondo del peperoncino e tutto ciò che lo circonda; stand, degustazioni, convegni ed esposizioni saranno all’insegna di questa prelibatezza e del concetto di “piccante” visto da molteplici prospettive.

Ogni sera sono in programma show cooking e sarà possibile visitare il Campo-catalogo al Centro sperimentale Carlo Jucci e ammirare al Chiostro di S. Agostino tantissime varietà diverse di peperoncino provenienti da ogni parte del Mondo; grande spazio sarà poi dato a mostre fotografiche e di pittura, kermesse artistico-letterarie, spettacoli musicali e intrattenimenti per bambini.

E a proposito di bambini, quest’anno “Rieti Cuore Piccante” sarà ancora più a misura di famiglia: tra un assaggio e l’altro, le mamme potranno allattare i più piccoli sostando in apposite aree allestite tra gli stand. L’evento proporrà ogni pomeriggio visite guidate alla scoperta della città e di Rieti Sotterranea, con i resti del viadotto romano costruito nel III secolo a.C. che, superando il fiume Velino, permetteva alla via Salaria di raggiungere la città evitando allagamenti.



ESPOSIZIONE DI 800 VARIETA’ DI PEPERONCINO

Al Campo-catalogo del Centro Sperimentale Carlo Jucci Università di Perugia (via Comunali 43, piana reatina)

A disposizione NAVETTA GRATUITA dell’ASM Rieti

CON PARTENZA DAL PIAZZALE DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI RIETI alle ore 11 e alle ore 17 (durata della visita 3⁄4 d’ora)



Info:

Data – 29 agosto / 2 settembre

Località – Rieti

sms a 3408505381

info@fuoriporta.org

www.fuoriporta.org

https://www.facebook.com/fuoriportaweb

Programma

mercoledì 29 agosto

Ore 18 CERIMONIA DI INAUGURAZIONE 8° Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino Rieti Cuore Piccante Piazza Mazzini

Ore 18 APERTURA STAND FIERISTICI Piazze e vie del centro storico di Rieti

Ore 18 ADOTTA UN PEPERONCINO E METTILO IN MOSTRA Truccabimbi, sculture di palloncini, zucchero lato, giochi d’acqua, quiz sul peperoncino – con Tata Mary Piazza Cesare Battisti

Ore 19 APERTURA MOSTRA PEPERONCINI Chiostro di S. Agostino – Piazza Mazzini

Ore 19 INFINITY WELLNESS Fitness per tutti: Lezione open di Easy Walking Evolution – Largo Alfani

Ore 19 HABANERO Lounge Bar all’aperto Largo Alfani

Ore 20 INFINITY WELLNESS Fitness per tutti: Lezione Open di Spinning Group Cycling – Largo Alfani

Ore 21 MUSICA DAL VIVO Skeens – Largo Alfani

Ore 21 SHOWCOOKING in collaborazione con CFP Alberghiero Amatrice Salvo Leanza – Casette di Campagna Piazza Cesare Battisti

Ore 22 SPETTACOLI MUSICALI Disco Ring – Revival anni 60-70-80 Piazza Mazzini

Ore 23 HOT PLACE Discoteca all’aperto – Largo Alfani RICAMBI NAZIONALI ED ESTERI

Giovedì 30 agosto

Ore 10 APERTURA STAND FIERISTICI Piazze e vie del centro storico di Rieti MOSTRA PEPERONCINI Chiostro di S. Agostino – Piazza Mazzini HABANERO Lounge Bar all’aperto Largo Alfani

Ore 10-13 PIC STOP Spazio famiglia e allattamento al seno (Il Salotto di zia Marilena) Piazza Cesare Battisti

Ore 11.30 IL MIO ORTO BIO “Fertilità del suolo e compostaggio” Giovedì 30 agosto DEGUSTAZIONE SENSORIALE Francesco Betori, Accademia del Peperoncino Rieti Stefano Alei, Sommelier AIS Largo Alfani

Ore 16.30 INCONTRI con l’Istituto Agrario Prof. Settimio Adriani “Incendi boschivi: effetti sulla fauna” Piazza Cesare Battisti

Ore 17 IL MIO ORTO BIO “Semina, trapianto, irrigazione e orto in terrazzo” Piazza Cesare Battisti

Ore 18 ADOTTA UN PEPERONCINO E METTILO IN MOSTRA Truccabimbi, giochi della tradizione popolare – con Tata Mary Piazza Cesare Battisti

DEGUSTAZIONE SENSORIALE Francesco Betori, Accademia del Peperoncino Rieti Stefano Alei, Sommelier AIS Largo Alfani

Ore 18.30 CONVEGNO Peperoncino e agricoltura, strumenti di rilancio Piazza Cesare Battisti Intervengono: Paolo Trancassini – Deputato Claudio Di Berardino – Assessore Lavoro e nuovi diritti, Politiche per la Ricostruzione Vincenzo Regnini – Presidente CCIAA Rieti Daniele Sinibaldi – Vicesindaco di Rieti, Ass. Attività produttive, Ass. Turismo Tommaso Buffa – Direttore Nazionale La Spesa in Campagna Alessandro Ranaldi – Vice Presidente nazionale Copagri Emiliano Marini – Presidente CIA Rieti Modera: Marco Fuggetta – giornalista

Ore 19 INFINITY WELLNESS Fitness per tutti Lezione open di Total Body e GAG Largo Alfani

Ore 20 INFINITY WELLNESS Fitness per tutti Lezione open di Yoga & Pilates Largo Alfani Ore 21 MUSICA DAL VIVO Davide Rossi Band Largo Alfani

Ore 21 SHOWCOOKING in collaborazione con CFP Alberghiero Amatrice Fabrizia Ventura – Executive Chef Designer Rieti Cuore Piccante Piazza Cesare Battisti

Ore 22 SPETTACOLI MUSICALI Tamburellisti di Torrepaduli Pizzica e Taranta Piazza Mazzini

Ore 23 HOT PLACE Discoteca all’aperto Largo Alfani Piazza Cesare Battisti

venerdì 31 agosto

Ore 10 APERTURA STAND FIERISTICI Piazze e vie del centro storico di Rieti

MOSTRA PEPERONCINI Chiostro di S. Agostino – Piazza Mazzini

Ore 10-13 PIC STOP Spazio famiglia e allattamento al seno (Il Salotto di zia Marilena) Piazza Cesare Battisti HABANERO Lounge Bar all’aperto Largo Alfani

Ore 11.30 IL MIO ORTO BIO “Malattie e parassiti trattati con prodotti naturali” Piazza Cesare Battisti

Ore 17 IL MIO ORTO BIO “Come ottenere un’abbondante produzione” Piazza Cesare Battisti

Ore 18 ADOTTA UN PEPERONCINO E METTILO IN MOSTRA Truccabimbi – con Tata Mary Piazza Cesare Battisti FOCUS GENITORIALITÀ Comune di Rieti – Assessorato ai Servizi Sociali e Farmacie Asm a sostegno della maternità Largo Alfani

Ore 18.30 CONVEGNO “Il peperoncino per la buona salute” Piazza Cesare Battisti Intervengono: Ivo Pulcini – Medico chirurgo Sera no Orazi – Cardiologo Pierluigi Bruni – Dermatologo Camillo Giammartino – Endocrinologo Maurizio Giovannone – Gastroenterologo Modera: Daniela Melone – giornalista Ore 19 INFINITY WELLNESS Fitness per tutti Lezione open di Cross t Largo Alfani

Ore 20 Fitness per tutti – Lezione open di Ju Jitsu, Judo e Kempo Largo Alfani

Ore 20.30 IL TEMA DI JAMIL Massimo WERTMÜLLER Chiostro di S. Agostino – Piazza Mazzini

Ore 21 MUSICA DAL VIVO STATALEQUATTRO – Battisti in rock Largo Alfani

Ore 21 SHOWCOOKING in collaborazione con CFP Alberghiero Amatrice Josè Amici – Monte Due Torri Ciro Chiazzolino Pastry Chef Ambassador Perugina Piazza Cesare Battisti NOTTE ROSSOPEPERONCINO Centro Storico di Rieti Ore 22 CARNEVALE BRASILIANO ITINERANTE Gruppo internazionale di Capoeira Topazio Ballerine di Samba, show e percussioni Centro Storico della città

Concerti, Dj Set, Performance Associazione Rieti C’entro Centro Storico di Rieti

Ore 23 HOT PLACE Discoteca all’aperto Largo Alfani PREMIO POGGIO BUSTONE Associazione musicale Poggio Bustone – Piazza Mazzini

sabato 1 settembre

Ore 10 APERTURA STAND FIERISTICI Piazze e vie del centro storico di Rieti MOSTRA PEPERONCINI Chiostro di S. Agostino – Piazza Mazzini HABANERO Lounge Bar all’aperto Largo Alfani Ore 10-13 PIC STOP Spazio famiglia e allattamento al seno (Il Salotto di zia Marilena) Piazza Cesare Battisti

Ore 10.30 PRESENTAZIONE LIBRO “Il gusto del piccante”- Amarganta Piazza Cesare Battisti

Ore 11.30 IL MIO ORTO BIO “Fertilità del suolo e compostaggio” Piazza Cesare Battisti

Ore 16.30 INCONTRI con l’Istituto Agrario Prof. Domenico Quirini “Le piante infestanti e spontanee” Piazza Cesare Battisti

Ore 17 IL MIO ORTO BIO “Semina, trapianto, irrigazione e orto in terrazzo” Piazza Cesare Battisti

Ore 18 ADOTTA UN PEPERONCINO E METTILO IN MOSTRA Truccabimbi, sculture di palloncini con Tata Mary Piazza Cesare Battisti

Ore 18.30 CONVEGNO Peperoncino e gastronomia: ventaglio di opportunità Piazza Cesare Battisti Intervengono: Massimiliano De Toma – Deputato Leonardo Tosti – Presidente Ascom Rieti Donatella Prampolini – Presidente FIDA Ascom nazionale Ernesto Di Renzo – Antropologo Bartolomeo Schirone – Università degli Studi della Tuscia Michele Casadei – Presidente Federalberghi Rieti Pina Terenzi – Presidente Nazionale di Donne in Campo – Cia Mariastella Diociaiuti – Unione Italiana Consumatori Modera: Marco Fuggetta – giornalista

Ore 18.30 ADOTTA UN PEPERONCINO E METTILO IN MOSTRA Visita guidata alla Mostra di Peperoncini ed esposizione piantine Piazza Cesare Battisti – Piazza Mazzini

Ore 19 ADOTTA UN PEPERONCINO E METTILO IN MOSTRA Premiazioni – Piazza Mazzini Ore 19 INFINITY WELLNESS Fitness per tutti Lezione open di Salsa e Bachata – Largo Alfani INFINITY WELLNESS Fitness per tutti Lezione open di Zumba Fitness – Largo Alfani Federalberghi SPICY CONTEST Gara Mangiatori Peperoncino Piazza Mazzini

Ore 20 INFINITY WELLNESS Fitness per tutti Lezione open di Zumba Fitness – Largo Alfani

Ore 21 SPETTACOLO “Margherita d’Austria. Ricordi di una donna” In collaborazione con Comune di Rieti e Gruppo Jobel Museo Civico di Rieti Sezione Archeologica Via S. Anna 4

Ore 22 SPETTACOLI MUSICALI TRA LE RIGHE Tribute Band Biagio Antonacci Piazza Mazzini

Ore 23 HOT PLACE Discoteca all’aperto Largo Alfani Piazza Cesare Battisti

domenica 2 settembre

Ore 10 APERTURA STAND FIERISTICI Piazze e vie del centro storico di Rieti MOSTRA PEPERONCINI Chiostro di S. Agostino – Piazza Mazzini

HABANERO Lounge Bar all’aperto Largo Alfani Ore 10-13 PIC STOP Spazio famiglia e allattamento al seno (Il Salotto di zia Marilena) Piazza Cesare Battisti Ore

11.30 IL MIO ORTO BIO “Malattie e parassiti trattati con prodotti naturali” Piazza Cesare Battisti

Ore 12 CERIMONIA di Consegna Premi “RIETICUOREPICCANTE 2018” Piazza Cesare Battisti

Ore 16 PRESENTAZIONE LIBRO “101 Motivi per visitare Rieti“ di Valentina Colarieti Tosti Funambolo Edizioni Piazza Cesare Battisti

Ore 17

IL MIO ORTO BIO “Come ottenere un’abbondante produzione” Piazza Cesare Battisti

Ore 18 ADOTTA UN PEPERONCINO E METTILO IN MOSTRA Truccabimbi, sculture di palloncini, zucchero lato – con Tata Mary Piazza Cesare Battisti COSÌ FAN TUTTE – MOZART Conservatorio di Santa Cecilia e Tokyo College of Music Teatro Flavio Vespasiano

Ore 18.30 CONVEGNO Peperoncino: una spinta per il territorio Piazza Cesare Battisti Intervengono: Stefano Colantoni – Presidente Associazione Peperoncino a Rieti Antonio D’Onofrio – Presidente Fondazione Varrone Teodoro Cardi – Direttore Orticoltura del CREA e responsabile progetto PEPIC Marco Fornaciari da Passano – Direttore del Centro C. Jucci Università degli Studi di Perugia Massimo Tamburini – Vita in Campagna Modera: Marco Fuggetta – giornalista

Ore 19 INFINITY WELLNESS Fitness per tutti Spettacolo della scuola Ritmica AmarantoCeleste Largo Alfani

Ore 21 MUSICA DAL VIVO 8cento8anta3 – Cover Band 883 Largo Alfani

Ore 21 SHOWCOOKING in collaborazione con CFP Alberghiero Amatrice Pietro Parisi – Era Ora Anna Maria Palma Alessio Guida – Tu Chef Piazza Cesare Battisti

Ore 22 SPETTACOLI MUSICALI Orchestra Monica Cherubini Piazza Mazzini

Ore 23 HOT PLACE Discoteca all’aperto Largo Alfani