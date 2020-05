Repubblica come le sedute spiritiche di Prodi: intervista un morto su Silvia Romano

Come ai tempi di Romano Prodi e le sue sedute spiritiche per tentare (non riuscendovi) di mettersi in contatto con l'aldilà per avere notizie di Aldo Moro, 42 anni dopo anche Repubblica potrebbe avere usato la stessa tecnica che ha portato poi alla pubblicazione dell'intervista al portavoce di Al Shabab, Ali Dehere. Quest'ultimo infatti risulta ucciso nel 2014 secondo fonti del Pentagono e un comunicato del governo del Kenya.

Il giornale "La Repubblica" ha intervistato Ali Dehere che gli ha confermato che i soldi del riscatto sono andato ai terroristi.

Peccato che l intervistato sia morto nel 2014!!! la Repubblica=fake news. pic.twitter.com/8kewJ3K9eX — Bepi ⭐⭐⭐⭐⭐ (@5_bepi) May 15, 2020

E di sicuro da quella data non ha più fatto parlare di sè, mandando video e comunicati come faceva fino a quel momento. Fatto sta che oggi lo stesso Al Shebab ha smentito di avere fatto intervista a Repubblica in un comunicato inviato a un quotidiano somalo, che l'ha pubblicato. Intanto i social si scatenano...