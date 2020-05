La figlia di Jennifer Lopez, 12 anni, ha già scritto un libro

Tale madre, tale figlia: Emme ha il talento di Jennifer Lopez. Emme Maribel Muñiz, 12 anni, figlia di Jennifer Lopez e Marc Anthony e gemella di Maximilian David, ha scritto un libro di preghiere "Lord help me!" dedicato ai bambini fra i 3 e i 7 anni e l'incasso sarà devoluto in beneficenza.

È stata la stessa JLo ad annunciarlo tramite il suo profilo Instagram: "Sono così orgogliosa della mia piccola noce di cocco Emme! Sta per condividere le preghiere quotidiane grazie al suo prossimo libro Lord help me! Questo libro offre alle famiglie un modo per abbracciare la pace e la forza di una fede quotidiana".

L'opera prima, ricca di illustrazioni e disponibile sia in inglese sia in spagnolo, uscirà il 29 settembre, ma si può preordinare al link in bio della popstar. Cuore di mamma in aiuto di "piccola noce di cocco". In un'intervista, la piccola Emme ha raccontato la genesi del libro: "A scuola ho imparato a conoscere i bradipi e come stanno affrontando l’estinzione, così ho iniziato a pregare per loro. Ho scritto questo libro per aiutare a raccogliere fondi per salvare i bradipi, insegnando anche ad altri bambini come possiamo pregare e chiedere aiuto. Due cose che mi hanno sempre dato un sacco di conforto". Emme è una vera bimba prodigio: ha una voce strepitosa, talento per la scrittura e una spiccata sensibilità.