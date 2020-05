Conte al capolinea. Adesso lo smaschera anche Zingaretti

Il re è nudo. Perfino il segretario del Pd Nicola Zingaretti smaschera le difficoltà in cui versa il governo Conte. Di fronte alle continue polemiche, non ultima quella sulle regolarizzazioni dei clandestini, ormai è scontro aperto. "Se questo governo non ce la fa, vedo difficile un'altra maggioranza" in Parlamento, sottintendendo che l'unica strada sarebbe il voto.

Per Zingaretti bisogna puntare innanzitutto all'unità nella lotta alle mafie. "Il Pd non si presterà mai ai giochi di palazzo. La vera priorità è capire come agiscono le mafie ed evitare che in questo momento di crisi l'economia mafiosa diventi più forte. Faccio appello a tutti: troviamo insieme quali siano i provvedimenti urgenti per far sì che le risorse economiche arrivino a chi ha bisogno e non ai mafiosi. Se questo governo non ce la fa vedo difficile un'altra maggioranza".

Per approfondire leggi anche: Conte ora teme di cadere

E ancora: "In questo momento c'è un eccesso di polemica politica - prosegue Zingaretti - e invece la politica deve concentrarsi sulle cose da fare. Gli italiani sono stati mesi in casa e adesso hanno bisogno del sostegno concreto della politica, è l'unica cosa che chi ha impegni politici deve fare ora, sia nella maggioranza che nell'opposizione. Il rischio adesso è quello dell'aumento delle disuguaglianze sociali, che mettono a rischio la stessa democrazia". Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, a SkyTg24.