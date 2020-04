Calano malati, ricoveri e terapie intensive. Ma ci sono altri 333 morti

Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus che causa il Covid-19 a oggi è 199.414, con un incremento rispetto a ieri di 1.739 nuovi casi. Lo rende noto la Protezione Civile. Torna il segno meno sui contagi totali dopo il ritorno all'aumento di ieri, continuano a scendere il numero dei pazienti ricoverati e di quelli che necessitano le cure in terapita intensiva. Il numero totale di attualmente positivi è di 105.813, con un calo di 290 rispetto a ieri. Tra gli attualmente positivi scendono a 1.956 quelli in cura presso le terapie intensive. 20.353 persone sono ricoverate con sintomi, 83.504 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

Rispetto a ieri i deceduti sono 333 e portano il totale a 26.977. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 66.624, con un incremento di 1.696 guariti persone rispetto a ieri.