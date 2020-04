Conte irrompe nei tg: "Ho vinto". Ma ci crede solo lui, non cambia nulla

Lo ha fatto di nuovo, sfruttando il prime time dei tg nazionali, per comunicare agli italiani decisioni che in realtà erano già state prese dall'Europa. Giuseppe Conte esulta per una presunta vittoria che non c'è. «È stata segnata una tappa importante nella storia europea, i 27 pesi hanno accettato di introdurre uno strumento innovativo, il recovery fund» ha detto il premier, al termine del Consiglio europeo.

«Tutti e 27 i Paesi Ue hanno accettato, anzi abbiamo accettato, di introdurre uno strumento innovativo, il Recovery Fund, un fondo comune finanziato con titoli europei che andrà a finanziare tutti i Paesi più colpiti, come l’Italia, ma non solo l’Italia. È passato anche il principio che è uno strumento urgente e necessario. L’Italia è in prima fila a chiederlo - ha aggiunto. L’auspicio è che questa «tappa importante della storia» dell’Unione «renderà la risposta europea molto più solida e coordinata», ha detto ancora Conte.

Peccato però che, come si evince confrontando il comunicato di oggi del Consiglio Ue e quello del 9 aprile dell'Eurogruppo, si scopre che nulla è cambiato:Mes e Recovery Fund erano citati esattamente come oggi.