L'Italia respira: per la prima volta calano i malati

Per la prima volta dall’inizio dell’emergenza non cresce il numero dei malati ma diminuisce: oggi si registrano 20 positivi in meno rispetto a ieri per un totale di 108.237 positivi contro i 108.257 di ieri. È quanto emerge dai dati aggiornati della Protezione civile.

Cala ancora il numero delle persone in terapia intensiva. Delle 181.228 persone contagiate dal coronavirus, 24.906 sono ricoverate con sintomi, 127 in meno di ieri, 80.758 si trovano in isolamento domiciliare, e 2.573 in terapia intensiva, 62 in meno di ieri. Si tratta del sedicesimo giorno consecutivo in cui cala il numero di persone in terapia intensiva.

Non si arrestano però le morti. Sono 454 i decessi di persone affette da coronavirus registrati da ieri in Italia. Le vittime in totale salgono a 24.114.