Nuovo terribile record di decessi negli Usa per il coronavirus: sono morte 1.150 persone in 24 ore. Stando ai dati della Johns Hopkins University, nello specifico, sono stati registrati 10.989 decessi, mentre i casi di contagio sono 368.376 e i guariti 19.828.

Gli Usa affrontano la settimana "più difficile", quella che il chirurgo generale del governo Jerome Adams ha definito "un momento Pearl Harbor" (in cui, però, non c'è guerra né attacco dall'esterno). È stato un avvertimento sull'andamento dei contagi del nuovo coronavirus nel Paese, che ha il numero di casi confermati più alto al mondo. Il presidente Donald Trump, che dopo aver sminuito il rischio del virus vuole far ripartire al più presto l'economia, in un briefing alla Casa Bianca ha però scelto di guardare oltre: "Cominciamo a vedere la luce in fondo al tunnel". Trump vuole dare "speranza" agli statunitensi, mentre le presidenziali si avvicinano: l'impatto della pandemia e della correlata crisi economica peserà sul voto. L'epicentro della pandemia negli Usa resta New York City.