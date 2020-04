Fifa pronta a estendere stagione 19/20 a tempo indeterminato

Un'altra svolta si avvicina. E potrebbe essere definitiva, anche se l'agenda mondiale, calcio compreso, continua a dettarla il Covid-19. La Fifa starebbe per confermare un'estensione a tempo indeterminato della stagione 2019-20 in tutto il mondo, consentendo all'autorità calcistica di ciascun paese di determinare quando possono terminare i rispettivi tornei nazionali.

L'organo di governo mondiale del calcio - stando a quanto anticipato dalla redazione inglese del portale americano The Athletic - sarebbe pronto a modificare anche le date della finestra del trasferimento estivo e consentirà le estensioni del contratto per i giocatori i cui accordi con i club scadono il 30 giugno.

I piani, che saranno probabilmente rivelati nelle prossime 48 ore, offriranno la massima flessibilità. La Fifa non può infatti ignorare che la diffusione del coronavirus è diversa in ogni paese nei tempi e nella profondità del contagio. Questa possibile decisione starebbe per essere annunciata dopo che la scorsa settimana la Uefa si è impegnata a terminare la stagione in corso, con la disputa dei turni mancanti di Champions ed Europa League. Insomma il calcio non vuole arrendersi al Covid-19 e si prepara a ripartire, spostando anche di qualche mese il termine della stagione rispetto ai piani iniziali.