Conte conferma le misure fino al 13 aprile"Poi bisognerà convivere col virus"

«Mi dispiace che le nuove misure capitino in una festività a noi tutti cara come la Pasqua, ma dovremo purtroppo affrontare questi giorni di festività con un regime restrittivo. Questo sforzo ulteriore ci consentirà di iniziare a valutare, sempre con le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico e dei nostri esperti, una prospettiva: nel momento in cui i dati dovessero consolidarsi e il consiglio degli esperti ce lo permetterà inizieremo a programmare un allentamento delle misure».

Lo afferma in conferenza stampa il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annunciando il nuovo Dpcm. «Non posso dire il 14 aprile perché non siamo nella condizione - aggiunge Conte - quindi potremmo entrare nella fase 2, quella di convivenza con il virus, adottando delle misure che pian piano portano all’allentamento per poi arrivare alla fase 3, quella dell’uscita dall’emergenza e il ripristino dell’assoluta normalità delle nostre attività lavorative, delle attività sociali e del rilancio della nostra vita sociale ed economica».