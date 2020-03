Record di denunce: 10mila in un giorno

Ieri - il 20 marzo - le forze di polizia hanno controllato 223.633 persone e 9.888 sono state denunciate, dato record da quando l’11 marzo sono iniziati i controlli, riferisce il Viminale. Gli esercizi commerciali controllati sono stati 91.129, denunciati 104 esercenti e sospesa l’attività a 19.

In totole per l’emergenza coronavirus, sono state controllate 1.650.644 persone dall’11 al 20 marzo, 70.973 quelle denunciate per mancato rispetto delle norme, 1.600 per attestazioni false.

Proteste e conflittualità sindacale nel comparto logistica, trasporti e spedizioni, stanno rallentando «la consegna di prodotti di indispensabile uso», come farmaci, mascherine, camici. Lo evidenzia il Viminale in una direttiva in cui invita tutti i prefetti ad attivare le «opportune misure di mediazione ovvero di dissuasione, ritenute del caso per prevenire il fenomeno».