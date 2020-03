Il popolo dei social vuole Signorini fuori dal GF Vip

Alfonso Signorini fuori dal Grande Fratello Vip. E’ questo il desiderio dei social che hanno creato l’hashtag #signorinifuori e hanno attivato una petizione su change.org arrivata a quasi 1000 firme in 48 ore. Il motivo? I telespettatori accusano il direttore del settimanale “Chi” di sfacciati favoritismi.

Ricostruiamo la vicenda che sta travolgendo il reality show di Canale 5. La quarta edizione del GFVip non funziona in tv: è la meno vista di sempre e mantiene uno share del 18% su base di 3.000.000 di telespettatori. E infatti per non perdere ascolti contro il ritorno del “Commissario Montalbano”, trasloca dal lunedì al mercoledì. Tuttavia dopo la puntata di lunedì 2 marzo, il malcontento dei fan del format, in particolare degli utenti social e di alcuni “vipponi”, è esploso. Nell’occhio del ciclone è finita la conduzione di Alfonso Signorini, ritenuto inadatto rispetto a Ilary Blasi. Il direttore è considerato troppo sbilanciato e poco obiettivo, troppo opinionista e poco presentatore. Al di là della mancanza di ritmo, di chiarezza e di ordine, Sigorini lascia disorientati i telespettatori per il costante interventismo: vuole dire il suo punto di vista che ovviamente, è quello giusto, l’unico che ha valore e peso nel gioco. Figli e figliastri, figli di Zeus e figli di divinità minori, protetti e ignorati, concorrenti di serie A e serie B è questo che i telespettatori non gradiscono.

Gli episodi sono tanti. Innanzitutto la tenacia con cui Signorini si fa il Sir Lancillotto di Ginevra-Antonella Elia. L’ex soubrette ha evidenti difficoltà relazionali e con discreto cinismo è stata buttata nella casa del GFVip proprio per questo motivo. Non si diverte e non diverte, anzi ha litigato con tutti usando offese pesantissime (da maiale per Patrick a isterica da menopausa, str**za, ce*so a Valeria Marini) e arrivando perfino alle mani. Lunedì nel corso della diretta, Signorini ha usato la “Var” per sostenere che Valeria Marini si era “auto provocata” lo spintone sventolando sotto il naso della Elia il crocifisso che, parola del conduttore, “non si deve mostrare in un luogo come quello del GF” (chissà perché). Per regolamento è vietato alzare le mani pena la squalifica, ma per Antonella Elia basta e avanza mezzo rimprovero e una giustificazione. Non solo: durante un nero pubblicitario la Elia ha minacciato Licia Nunez, rea di aver difeso Valeria Marini: “Stai attenta a te, vedrai…vatti a sedere… stai attenta”, ma Signorini ha ignorato l’episodio mentre altre volte (caso Paola Di Benedetto-Zequila) ha chiesto contezza seduta stante dei battibecchi.

Tant’è che la Elia, in questi giorni, in sauna, si è lasciata andare all’ennesima deprecabile esternazione: “Licia stava morendo? Ecco bene, ahahah, una coscienza esiste. Non lo devo dire? Lo dico eccome perché lo penso”. La disparità di trattamento è stata notata anche da Iva Zanicchi e Francesca Barra (attaccata dalla Elia all’interno della casa), sue colleghe a “La Repubblica delle Donne”: “Deve ringraziare San Alfonso Signorini se è ancora dentro. Le concede tutto”. Non solo Antonella. Anche Antonio Zequila è uno dei vip a tutela rafforzata: gran parte delle dirette sono a lui dedicate e il presunto flirt con una giovanissima Adriana Volpe è stato sviscerato senza il minimo rispetto per la famiglia della conduttrice. Signorini ne ha approfittato per far sfoggio di cultura classica: “Il talamicamente di Zequila vine dal greco “tàlamos, talamo, letto”. E il senso del decoro viene dall’educazione. Peccato perché i confessionali e le insinuazioni continue dell’attore potevano essere tagliate così come è accaduto per le frasi di Antonella Elia su Fernanda Lessa: “Ho paura, fa riti woodoo, ha eliminato Clizia e Serena facendo magia nera”. La brasiliana è finita sul banco degli imputati per un bagno con il sale e per l’abitudine a farsi il segno della croce anche al cospetto di Antonella che ha effettivamente definito “energia negativa”. Per Signorini, il credo della Lessa è roba da Medioevo. Senza se e senza ma. In barba al rispetto delle fedi altrui. Altro occhio di riguardo è stato usato per Asia Valente. L’influencer per mancanza di prove si è spaventata per uno scherzo di Sossio Aruta e ha urlato: “Sei un Down”. Un’offesa da espulsione per direttissima che si è tramutata in un pistolotto del conduttore e nulla più. E cosa è successo? Che la stessa signorina ha pronunciato il medesimo epiteto giovedì mattina sempre con l’intento di offendere Sossio. Per ora nessun provvedimento, ma se è vero “uomo avvisato mezzo salvato”, doveva essere già fuori dalla porta rossa per rispetto della sensibilità altrui e per mandare i messaggi giusti, anzi per fare un “GFVip alto” come sosteneva Michele Cucuzza. Altro salvacondotto per Clizia Incorvaia, espulsa per le frasi “Buscetta, sei un pentito e io non parlo con i pentiti” contro Andrea Denver, ma solo dopo tre giorni dal fattaccio e a fronte dello tsunami sollevato dal web (Salvo Veneziano fu cacciato in 24 ore, nda). Dopo la squalifica, Clizia è andata in studio, Signorini l’ha perdonata “perché le scuse sono sincere” ed è passato subito a parlare della sua storia d’amore con Paolo Ciavarro. Indignazione a intermittenza rispedita al mittente da Maurizio Costanzo: “Clizia ha decisamente esagerato e sbagliato. Lei ha chiesto scusa e si è dispiaciuta, ma a poche ore dall’uscita da Cinecittà si è mostrata allegra e spensierata. Tenere un basso profilo sarebbe stato meglio”. A ogni prediletto corrisponde un “reietto”. Gli internauti criticano Alfonso Signorini anche per il totale disinteresse verso gli altri concorrenti: Andrea Montovoli è stato ignorato per un mese e mezzo, Patrick Ray Pugliese (che regge il GF tanto da meritarsi un aereo: “Il GF sei tuuuu”) ha ricevuto solo un disegnino del figlio, Andrea Denver è stato scambiato per un soprammobile (la fidanzata ha rivelato su Instagram di aver registrato una clip su richiesta degli autori, ma in due mesi non si è mai vista), Fernanda Lessa ha ricevuto un’unica sorpresa e poi è stata dipinta come la fattucchiera Amelia, Paola Di Benedetto ha goduto di un video del fidanzato alle Maldive e basta, Adriana Volpe una serie di lettere farneticanti del marito sul gossip con Andrea Denver montato di proposito dal GF (causando rabbia e ammutinamento nella Volpe) e Fabio Testi è stato rassicurato solo con la tata Vittorina (nell’ultima puntata, causa Coronavirus, ha visto anche un RVM del figlio che vive a Shanghai e che lo tranquillizzava, nda). Ecco dunque come si è arrivati alla petizione su change.org “Togliere Alfonso Signorini dalla conduzione del GFVIP4” che ha raccolto quasi 1000 firme in 48 ore. Il testo di Paolo J., indirizzato a Mediaset, recita: “Dato il pessimo lavoro che sta svolgendo Alfonso Signorini, (…) chiediamo la sostituzione immediata vista la conduzione, fatta di favoritismi palesi, impunizione di violenza fisica e verbale (come quella di Antonella Elia nei confronti di Valeria Marini), umiliazione di chi in realtà è vittima, denigrazione dei credi religiosi, non considerazione minima di alcuni concorrenti amati e genuini(vedi Denver, Patrick o Licia), dando così un pessimo esempio a casa e creando un forte malcontento tra gli spettatori del programma”. E’ bene ricordare che nei format come i reality show i “protetti” e i loro alter ego ci sono sempre stati: ricordate la Francesca De Andrè del GF di Barbara d’Urso? O la Soleil Stasi all’Isola dei Famosi? O al contrario quanto Alfonso Signorini fu veemente con Giulia De Lellis? O quanto il GFVip2 considerò trasparente Ivana Mrazova fino alla finale? Personaggi alla Antonella Elia sono funzionali, se non vitali, al programma per la loro carica disarmonica: serve una persona che provochi o esasperi i conflitti. L’armonia non fa notizia (a patto che non sia la storiella d’amore) come ha detto Fabio Testi: “questo è un gioco che consente lo spintone e le minacce, le regole sono elastiche”. In fondo non esiste la favola a lieto fine senza la cattiva di turno. Magari trattandosi della vita vera si potrebbe optare per un maggior equilibrio perché anche gli elastici, a furia di tenderli, si rompono. Usando una locuzione latina, tanto care a quest’edizione del GF, potremmo dire: “in medio stat virtus”.