Coronavirus, 3916 positivi e i morti salgono a 197Borrelli: arrivano due milioni di mascherine

Sono 3916 i positivi al coronavirus in Italia, 197 i morti e 523 i guariti. Lo rende noto il commissario all’emergenza coronavirus, Angelo Borrelli in conferenza stampa. Di questi 1060 sono in isolamento domiciliare, 2394 ricoverati con sintomi e 462 in terapia intensiva.

Le persone decedute oggi sono 49, la loro età «va da 62 a 95 anni e avevano diverse patologie». In Lombardia le vittime sono 135, in Emilia Romagna 37, in Veneto 12. Quattro persone sono morte nelle Marche e quattro in Piemonte, una nel Lazio, tre in Liguria e una in Puglia.

Il totale del guariti rispetto ai positivi al coronavirus in Italia è dell’11.28%. Quello dei deceduti il 4.25%. «Polemica con Lombardia sulle mascherine? Il tema delle mascherine ci ha impegnato e abbiamo lavorato con la Regione Lombardia, ne abbiamo recuperate oltre 970mila mascherine, ne abbiamo date 220mila alla Lombardia. Domani ne arriverà un altro carico, dalla prossima settimana dovremmo avere la fornitura di 2 milioni di mascherine chirurgiche, saremo il supporto a tutte le Regioni. Noi abbiamo privilegiato la Lombardia», ha aggiunto Borrelli.

«Il comitato tecnico scientifico sta analizzando le informazioni e i dati e per domani sapremo quale sarà la sorte delle aree che sono definite zone rosse».