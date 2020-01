Derby Roma-Lazio, lo striscione contro Nicolò Zaniolo è già un caso

Roma-Lazio e, alla vigilia del derby all'Olimpico gli animi dei tifosi sono già caldi. Uno striscione appeso fuori dal centro sportivo di Trigoria contro Zaniolo, ko per mesi dopo la rottura del legamento crociato anteriore al ginocchio destro, non fa altro che alimentare la tensione. Ancora una volta nel mirino dei tifosi laziali c’è il centrocampista giallorosso: dopo il botta e risposta sui social, l'ennesimo episodio da condannare: “Zaniolo come Rocca… Zoppo de Roma” si legge sullo striscione. Il riferimento è all’ex difensore della Roma, costretto al ritiro a soli 26 anni per un gravissimo infortunio al ginocchio.