Luisella Costamagna spara su Giorgia Meloni. Così fa infuriare Francesco Storace

Luisella Costamagna spara a casaccio su Giorgia Meloni e fa infuriare Francesco Storace. Tra Fatto Quotidiano e Secolo d'Italia va in scena un botta e risposta al veleno sul ruolo politico di Giorgia Meloni. Luisella Costamagna va all'attacco con un articolo intitolato "Cara Meloni, cosa ha fatto per l'Italia?" in cui passa in rassegna i presunti deficit della presidente di Fratello d'Italia.

Per approfondire leggi anche: GIORGIA MELONI DETTA LA LINEA AL CENTRODESTRA

Risponde allora Il Secolo d'Italia diretto da Francesco Storace in cui si evidenziano tutti gli sfondoni dell'articolo della Costamagna. Innanzitutto gli anni in politica della Meloni non sono 25 ma 14, essendo stata eletta in Parlamento nel 2006. Poi si passano in rassegna tutte le cose fatte da Giorgia Meloni. Grazie a lei la Camera dei deputati ha fermato l'adesione dell'Italia al Global Impact. Come se non bastasse con lei la Destra italiana si è riunificata e ricompattata. Senza dimenticare che Giorgia Meloni svolge il suo ruolo di consigliere comunale di Roma gratuitamente e ha il record di interventi in Aula e di proposte di legge presentate. Una cosa è certa: Giorgia è una donna leader. Quando accadrà a sinistra?