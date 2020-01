Daniele De Rossi: mi mancava la famiglia, ora voglio allenare

Daniele De Rossi a 36 anni si ritira dal calcio giocato. "Devo tornare a casa mia. Non solo saluto un club che è entrato nel mio cuore, ma anche lo sport" ha detto, emozionato, nel corso di una conferenza stampa convocata per l’occasione a Buenos Aires. In mattinata aveva lasciato il ritiro del Boca Juniors, che lo ha accolto dopo il polemico addio alla Roma, in abiti civili e con la sua auto privata, facendo capire che il momento era arrivato nonostante il suo contratto col club argentino scadesse il 30 giugno.

"Tutti hanno cercato di convincermi a rimanere, ma ho detto loro fin dal primo giorno che la mia decisione era definitiva", ha detto De Rossi che nella stagione appena terminata ha collezionato soltanto 6 presenze con un gol (al suo debutto, contro Almagro) a causa di infortuni vari. Il cambio di presidenza nel Boca e l’addio del ds Nicolas Burdisso, artefice del suo approdo in Argentina, avevano fatto emergere le prime indiscrezioni su un suo possibile addio anche per i rapporti poco idilliaci con il nuovo presidente Jorge Amor Ameal. Dissapori smentiti dallo stesso De Rossi: "Mi hanno mostrato amore ma questa decisione è definitiva". L’ex capitano della Roma ha anche smentito le voci di non meglio precisati problemi personali che riguardano la figlia maggiore (Gaia di 14 anni), avuta dal primo matrimonio con Tamara Pisnoli, confermando però che "mi manca la mia famiglia e io manco a loro". Con il probabile ritiro del 36enne centrocampista nato a Ostia, resta soltanto Gigi Buffon fra i campioni del Mondo del 2006 ancora in attività come calciatore.

De Rossi ha confermato l’intenzione di "continuare a lavorare nel mondo del calcio in Italia, ma non so in quale ruolo. Vorrei allenare, il calcio è la mia vita". I tifosi della Roma lo aspetterebbero a braccia aperte, in virtù anche delle parole dell'ex ad Guido Fienga al momento del suo addio.