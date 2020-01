Mariastella Gelmini lancia la corsa di Jole Santelli per la Calabria

Si apre oggi, sabato 4 gennaio, a Reggio Calabria, la campagna elettorale del centrodestra per le elezioni regionali del 26 gennaio. Appuntamento alle 12 presso palazzo Campanella, nella sala Calipari, con la candidata di Forza Italia alla Presidenza della Regione, on. Jole Santelli. Per questa occasione, interverrà la presidente del gruppo parlamentare azzurro alla Camera, on.le Mariastella Gelmini.

E’ una grande sfida tutta femminile. Mai, infatti, una donna ha governato la Calabria nella storia e Jole Santelli non è soltanto l'unica candidata donna, ma è anche la più giovane tra gli aspiranti governatori. La partecipazione di Mariastella Gelmini sottolinea l'importanza di una partita politica decisiva per le sorti di una Regione provata da 5 anni disastrosi di governo della sinistra. L'evento è stato organizzato dal coordinamento provinciale di Reggio Calabria, guidato dall'on. Francesco Cannizzaro. Vi parteciperanno tutti i partiti della coalizione, con la presentazione dei candidati del Collegio Calabria Sud.