Bimbo di 11 anni muore a scuola

«Mandate un’ambulanza a scuola, un bambino si è accasciato in palestra, è un alunno che aveva avuto problemi in passato, si è sentito male durante l’ora di ginnastica, la mamma e il papà sono stati già avvisati, fate presto».

È la drammatica telefonata di una bidella a lanciare l’allarme al numero unico di soccorso 112. L’sos arriva dalla scuola di via Mar dei Caraibi 30 di Ostia, la scuola frequentata dal piccolo Simone, 11 anni. Sono le 12.32 di ieri mattina. Nemmeno due ore dopo, alle 14.15, l’alunno di prima media che adorava il calcio e frequentava la Totti Soccer School morirà all’ospedale Grassi, a due passi dall’istituto circondato dai pini.

Scattano i soccorsi. Sul posto arrivano un’auto medica, un’ambulanza con il personale medico a bordo. La scena che trovano è da brividi. Simone incosciente. È svenuto in palestra, i compagni l’hanno visto cadere a terra, non respirava più. E ora i disperati tentativi di tenerlo ancora qui. I prof chini su di lui. I genitori sono già arrivati, gridano il suo nome: «Dai dai Simone, ci siamo noi qui con te»...

