Taylor Mega in tv conciata così e spopola sui social

A notte fonda, la decima puntata di "Live Non è la d’Urso" si fa scoppiettante con Barbara d'Urso piegata in due dalle risate: "Levate lo spritz a Taylor", ma lei nelle Instagram Story si difende: "Il segnale era in ritardo, non ero ubriaca". A "Live non è la d'Urso, il siparietto tra Barbara d'Urso e Taylor Mega, collegata da Sharm el-Sheikh, ha spopolato sui social entrando in trend topic su Twitter. Era notte fonda, per la precisione dopo l’una, quando Barbara d’Urso e gli ospiti di “Live” sono rimasti esterrefatti di fronte alla performance dell’influencer che biascicava e fumava. L’argomento era i ricchi figli di papà che hanno trovato la propria strada, ma il collegamento con Taylor si è rivelato esilarante tra incomprensioni e differite. Un’ospite, Camilla Lucchi, ha fatto notare: “Perché biascica, è ubriaca?”. Barbara d’Urso ha scherzato: “O è un genio e mi sta prendendo in giro o sono su Scherzi a parte”, ma Taylor: “Sono in differita, sento con dieci secondi di ritardo, non ho bevuto, è colpa dell’Egitto, purtroppo è così dall’Egitto. Rido perché sembra che abbia bevuto, ma non è così”.

Francesco Facchinetti ha ironizzato: “No, non ha bevuto, ha mangiato il vinavil”. Taylor Mega voleva far togliere la maglia a due aitanti ragazzi e la d’Urso, tra le risate generali: “Ma ti sei fatta uno spritzettino prima della diretta?” e ancora: “Non allungatele un altro spritz per favore, guarda che faccia che ha”, ma la 26enne friulana con la faccia e la lingua impastata: “Non ho bevuto giuro” e Facchinetti: “Leggici una poesia” e Taylor: “Recito Mi illumino d’immenso, basta è finita qui… per questo la recito…l’ho recitata pure al quinto…” e una divertita Barbara d’Urso: “Fermi tutti, è una performance strepitosa quella di Taylor stasera, voglio chiudere alle tre e mezzo stanotte”. Scatenati gli utenti di Twitter: “Taylor Mega sta sfruttando al massimo l’open bar dei villaggi di Sharm”, “Non perdetevi Taylor che biascica dalla d’Urso”, “Taylor Mega a Sharm avrà bevuto i drink illimitati che danno nei resort?”, “Vi prego dateci Taylor ubriaca ogni lunedì”, “Taylor che risponde a caso a domande mai fatte impastando parole a caso”.

L’influencer però, al termine della diretta con lo studio di "Live", si è difesa facendo un paio di Instagram Stories: “Vi giuro non avevo bevuto, semplicemente la voce arrivava in ritardo, sentivo in differita e rispondevo dopo, per questo sembravo ubriaca, ma sono sempre lucidissima, lo vedete? Non è da me”. Poi ha fatto sentire il manager che spiegava cosa fosse successo a qualcuno al telefono ribadendo anche che non stava fumando: “Ho fatto solo due tiri, sul momento, ma poi l’ho lasciata perché mi dava fastidio, qui le sigarette sono diverse, io non fumo”. Le due storie però sono state cancellate quando Taylor Mega ha scoperto che essere finta brilla le aveva fatto gioco: aveva ottenuto 155.000 tweet e aveva fatto balzare “Live” a oltre 9.200 commenti.