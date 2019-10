Jane Fonda arrestata a Washington

Jane Fonda in manette. L'anziana attrice statunitense è stata arrestata a Washington d.C durante una manifestazione sui cambiamenti climatici. La Fonda è stata fermata e ammanettata assieme alla fondatrice di Code Pink, Medea Benjamin, e a un'altra ventina di persone che stavano protestando a Capitol Hill per sensibilizzare i parlamentari in merito all'approvazione del cosiddetto Green New Deal, l'iniziativa per un'economia verde promossa dalla deputata dem Ocasio-Cortez. Poco prima dell'arresto la Fonda, che ha 81 anni, avevca parlato ai manifestanti, definendo quella del clima "una crisi collettiva che ha bisogno di una risposta collettiva". E ha spiegato di essere rimasta conquistata dalla causa dopo aver divorato, in un solo fine settimana di settembre, il best seller di Naomi Klein 'On Fire: The (Burning) Case for a Green New Deal'. "Voglio mostrare solidarietà ai giovani come Greta", aveva detto l'attrice, che poco dopo il fermo è stata rimessa in libertà.