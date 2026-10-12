Con “Fai spazio con AMA”, più comodo e agevole conoscere la gamma dei servizi per i romani 

“Fai spazio con AMA” per Roma più pulita. Nasce la nuova campagna di comunicazione che intende accompagnare i cittadini nella scelta dei servizi gratuiti dedicati ai rifiuti ingombranti e alle altre tipologie di materiali che, per caratteristiche o dimensioni, non possono essere conferite nei normali cassonetti stradali. Si tratta di canali già ben utilizzati dai romani, come testimoniano i dati: oltre 45 mila tonnellate di materiali raccolte nei primi sei mesi dell’anno.

La nuova campagna riunisce in un unico sistema di comunicazione le diverse modalità gratuite di conferimento, aiutando i cittadini a individuare quella più adatta in base alla tipologia di rifiuto e alle proprie esigenze. Sono 3 i canali gratuiti messi a disposizione dei cittadini: i Centri di raccolta, le “Raccolte del weekend - AMA il tuo Quartiere” la campagna in collaborazione con la RAI - TGR Lazio e Riciclacasa, il servizio di ritiro a domicilio.

I Centri di Raccolta rappresentano uno dei principali punti di riferimento sul territorio. Nel primo semestre 2026 hanno registrato oltre 620 mila accessi, con più di 40 mila tonnellate di materiali conferiti. Aperti 7 giorni su 7, consentono di consegnare, secondo le modalità previste, diverse categorie di rifiuti, tra cui ingombranti, RAEE, legno, metalli, vernici e pile.

Alle strutture fisse si affiancano le “Raccolte del weekend - AMA il tuo Quartiere” in collaborazione con la RAI – TGR Lazio divenute ormai un appuntamento fisso per i romani, che portano il servizio in strade e piazze dei 15 Municipi attraverso appuntamenti e punti di raccolta temporanei, allestiti sia il sabato che la domenica. Nei primi sei mesi del 2026 sono stati realizzati 274 appuntamenti, con 1.915 tonnellate di materiali raccolte e avviate a recupero.

Completa la gamma di servizi, Riciclacasa, il servizio gratuito di ritiro a domicilio (fino a 2 mc) pensato per facilitare il conferimento di alcune tipologie di rifiuti ingombranti, come quelli per i quali il trasporto autonomo non sia agevole. Nel primo semestre 2026 sono state effettuate 2.183 raccolte, il 30% in più rispetto allo stesso periodo del 2025.

“I numeri del primo semestre mostrano quanto i servizi gratuiti dedicati agli ingombranti e agli altri materiali siano importanti per la città – dichiara il Presidente di AMA S.p.A. Bruno Manzi -. Con la nuova campagna vogliamo rendere ancora più immediato il collegamento tra il rifiuto da conferire e il servizio disponibile, favorendo un utilizzo corretto delle diverse modalità di raccolta e portando benefici per il decoro”.

La campagna nasce da una situazione concreta: nella quotidianità può capitare di dover smaltire un vecchio mobile, un elettrodomestico, un materasso o un altro oggetto voluminoso senza sapere quale sia la modalità corretta. “Fai spazio con AMA” mette quindi in relazione la tipologia di rifiuto con il servizio disponibile, rendendo più semplice orientarsi tra le diverse possibilità.

I risultati raggiunti nel primo semestre costituiscono una base importante per proseguire nel rafforzamento dei servizi e della loro conoscenza. L’obiettivo è intercettare sempre più materiali, ridurre i conferimenti impropri e favorire il corretto avvio a recupero o smaltimento, contribuendo al decoro e alla qualità della vita in città.