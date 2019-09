"Viva l’Italia!" E Salvini torna a casa dalla Meloni

«La coalizione di centrodestra c’è. A partire dall’Umbria dove si vota il 27 ottobre. E poi ci sarà anche in tutte le altre Regioni chiamate alle urne: dalla Calabria all’Emilia Romagna fino alla Liguria e alla Toscana». Matteo Salvini, accolto ieri dal popolo di Atreju, assicura che gli alleati sono sempre gli stessi. Sicuramente Fratelli d’Italia, ma anche Forza Italia. E non solo: «L’alleanza che vincerà è sotto questo tendone, ma anche là fuori - dice al pubblico accorso all’Isola Tiberina di Roma per sentirlo - Dobbiamo allargare, contaminare. Coinvolgere il più possibile, dalle forze civiche ai tanti sindaci che amministrano bene il loro territorio».

Il popolo di FdI, però, non gli ha mai perdonato l’esperienza al governo coi 5 Stelle. E glielo dimostra in un’accoglienza cordiale, ma tiepida, anche se non manca il consueto lungo rituale dei selfie. Dalla platea sono pochi gli applausi convinti che Salvini riesce a strappare. C’è anche qualche contestatore che lo interrompe per rimpoveragli di aver seguito Di Maio. Ma quello ormai appartiene al passato. Ecco allora che il centrodestra è lo schema su cui tornare puntare. A partire dall’asse sovranista...

