I nuovi eroi della Guzzanti? Gli abusivi e il prete elettricista

A cinque anni di distanza dal mega-flop del suo film sulla «trattativa» Stato-mafia, visto da poco più di quattro gatti, Sabina Guzzanti torna sul set, stavolta per raccontarci la storia dello «Spin Time Labs» di Roma, vale a dire l’edificio occupato di via Santa Croce in Gerusalemme 55 divenuto celebre il 12 maggio scorso, quando l’elemosiniere di Papa Francesco, cardinale Konrad Krajewski, si calò in un tombino per riattaccare la corrente e ridare la luce, in senso letterale e non religioso, alle 400 persone che lo abitano e che erano rimaste al buio causa morosità. E così la regista, nonché comica...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI