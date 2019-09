Carabiniere ucciso, c’è una nuova inchiesta per falso

Le nuove prove depositate dalla procura venerdì scorso hanno convito i legali di Christian Gabriel Natale Hjorth a rinunciare al Riesame, mentre gli inquirenti continuano a indagare per fugare ogni dubbio su una vicenda dai mille risvolti. Per questo motivo i magistrati che indagano sulla morte del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, e sugli eventi successivi, hanno aperto un fascicolo in cui si ipotizza il reato di falso. Al vaglio degli inquirenti ci sarebbe una nota di servizio siglata dal luogotenente Sandro Ottaviani, comandante della stazione dei carabinieri Farnese, in riferimento...

