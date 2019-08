In questa pazza estate della politica italiana non passa giorno senza che tutto cambi, comprese le posizioni politiche ed il successo (o l’insuccesso) dei leader. Nessuno sembra immune a questa assoluta volubilità della politica e degli umori dei big, neppure il Movimento 5 Stelle. Perciò in queste ore, mentre Giuseppe Conte premier incaricato prova (ancora per quanto non si sa) a metter su il Governo rosso-giallo Pd-5 Stelle, che potrebbe diventare rosso-rossogiallo (copyright del nostro direttore Franco Bechis) se si aggiungesse pure Leu, sul Movimento 5 Stelle la domanda che gli italiani si fanno, soprattutto chi non li ha mai votati, è: ma la stella di Luigi Di Maio è al tramonto? Vogliono fargli le scarpe? Chi è il leader dei 5S in questa trattativa col Pd, dopo che Di Maio è stato il player dell’intesa con Matteo Salvini? Di figure di personalità e di peso nei 5S ce ne sono diverse.

C’è Giuseppe Conte, il Premier incaricato, che godrebbe di un buon consenso tra gli italiani (stando ai sondaggi). C’è ovviamente Luigi Di Maio. C’è Alessandro Di Battista, movimentista schietto che preferirebbe le elezioni al Pd. C’è Davide Casaleggio, fondatore dell’Associazione Rousseau, la piattaforma di democrazia diretta del Movimento 5 Stelle. E poi c’è Beppe Grillo, che ha aperto con un suo post - dopo la rottura di Salvini del Governo Lega-5S - la strada ad un dialogo col Partito democratico. Tanti galli in un Movimento solo. Per questo vi chiediamo: secondo voi chi è il vero leader dei 5 Stelle?