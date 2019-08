Gli americani provano a fare i furbi

«Ci sono due o tre punti salienti da chiarire in questa vicenda. Verificheremo anche come sono state raccolte le presunte dichiarazioni confessorie del mio assistito». Mentre la Procura militare apre un’inchiesta sulla foto che ritrae il 19enne statunitense Chistian Gabriel Natale Hjorth bendato e ammanettato dietro la schiena nella caserma dei carabinieri, il legale di Elder Finnegan Lee - l’altro ragazzo indagato per l’omicidio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega - lancia un affondo «velato» agli inquirenti, visto che non parla esplicitamente di presunte «forzature» nell’interrogatorio del 20enne con i capelli mesciati di viola...

SE VUOI CONTINUARE A LEGGERE CLICCA QUI