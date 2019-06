Genova, la demolizione del ponte Morandi, guarda la diretta [VIDEO]

La diretta video della demolizione controllata con esplosivo delle pile 10 e 11 del Ponte Morandi di Genova. "E' andato tutto come da programma", ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del viadotto, Marco Bucci, dopo la demolizione delle pile 10 e 11. Bucci ha sottolineato che c'è stato "un ritardo di una mezz'ora" legato al controllo di un appartamento nel corso delle evacuazioni "ma alle 9.37 il ponte è venuto giù. Dal punto di vista tecnico la procedura è stata rispettata al 100 per cento. Siamo in linea con il piano".