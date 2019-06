Regione sotto "assedio": no alla discarica a Pian dell'Olmo

Assalto alla Regione Lazio per dire "No alla discarica a Pian Dell’Olmo", un progetto che stamattina è approdato in Conferenza dei servizi. Centinaia di cittadini da Riano e comuni limitrofi venuti con diversi pullman e mezzi propri, anche da Roma Nord, per protestare contro la realizzazione della discarica a Pian Dell’Olmo e, dicono, in "qualsiasi altra zona di Roma". Presenti anche i bambini della scuola di Riano.