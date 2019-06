Disabile investito sulle strisce "fantasma". Rabbia a Casal Bruciato

Nuovo investimento davanti a scuola a Casal Bruciato, in piazza Balsamo Crivelli: dopo il bambino travolto sulle strisce pedonali che non si vedono più, stamattina è stato investito un disabile in carrozzina. Le foto choc, scattate dai balconi, mostrano il corpo a terra dell’uomo e la donna che spingeva la carrozzina accasciata sulla sedia a rotelle che si tiene la testa in segno di disperazione mentre attende i soccorsi.

Residenti furiosi. "Ho sollecitato più volte la presidentessa Roberta Della Casa se poteva intervenire - dice Stefania Martelloni, coordinatrice del gruppo Quelli di Casal Bruciato- rispondendomi che in quel tratto non era prevista segnaletica che indichi la velocità, noi cittadini ci stiamo mobilitando con le richieste ma intanto qui le persone vengono investire". La petizione del Comitato spontaneo Casal Bruciato ha già raccolto 400 firme per chiedere un semaforo e la messa in sicurezza altrimenti, dice Stefano Borrelli, "prima o poi ci scappa il morto".