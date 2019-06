Trovato cadavere carbonizzato tra i rifiuti

Macabra scoperta alle 23.30 di ieri nelle adiacenze di un’area abbandonata in via di Trigoria, all’altezza del civico 251 dove è stato rinvenuto il cadavere carbonizzato di una persona di cui non è stato ancora possibile identificare e determinare il sesso. Accanto al corpo senza vita infatti non sono stati ritrovati né oggetti particolari o documenti che potevano aiutare in un’identificazione più precisa. Sono stati i vigili del fuoco ad imbattersi in questa tragica scoperta mentre erano intenti a spegnere un incendio divampato tra rifiuti, nei quali appunto è stato ritrovato il corpo. Intervenuti immediatamente sul posto anche i poliziotti di Spinaceto insieme ad una squadra della polizia scientifica e gli agenti della squadra mobile che si stanno occupando delle indagini.

Al momento nessuna pista è esclusa. Si indaga anche sul ritrovamento di una carcassa di un furgone che sarà ispezionata dall’Autorità Giudiziaria. Tra le tante ipotesi avanzate in queste ore dagli inquirenti c’è anche quella dell’omicidio per via di un regolamento di conti per soldi o traffico di droga. Nella stessa notte di ieri sempre i vigili del fuoco sono dovuti intervenire nella zona di via Tuscolana per un altro incendio divampato nell’autorimessa Terenzi. Ad andare a fuoco questa volta sono stati tre pullman e due furgoni. Nel rogo non si sono registrati feriti.